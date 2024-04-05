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5 апреля, 18:30

Губернатор штата Нью-Йорк назвала землетрясение крупнейшим за последнее столетие

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во время брифинга, который транслировался в эфире Fox News, заявила, что произошедшее землетрясение магнитудой 4,8 в соседнем штате Нью-Джерси является самым крупным за последние 100 лет.

"Самое крупное землетрясение на восточном побережье за последнее столетие", — сказала глава штата.

Хокул также отметила, что власти пока не обнаружили ситуаций, которые могли бы представлять угрозу для жизни людей.

Землетрясение произошло на северо-востоке Японии
Землетрясение произошло на северо-востоке Японии

Ранее в США случилось землетрясение, из-за которого даже пришлось прервать заседание Совбеза ООН. Жители города сообщали, что подземные толчки ощущались и в Нью-Йорке, где тряслись стены и падали вещи с полок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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