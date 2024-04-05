Губернатор штата Нью-Йорк назвала землетрясение крупнейшим за последнее столетие

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во время брифинга, который транслировался в эфире Fox News, заявила, что произошедшее землетрясение магнитудой 4,8 в соседнем штате Нью-Джерси является самым крупным за последние 100 лет.

"Самое крупное землетрясение на восточном побережье за последнее столетие", — сказала глава штата.

Хокул также отметила, что власти пока не обнаружили ситуаций, которые могли бы представлять угрозу для жизни людей.