Свыше 200 землетрясений произошли на Тайване за сутки
Серия мощных землетрясений вновь обрушилась на Тайвань. Лишь за минувшие сутки на острове были зафиксированы 218 подземных толчков, свидетельствуют данные Центрального метеорологического управления острова.
Первые колебания земной коры произошли в 17:08 по местному времени (12:08 мск). Их магнитуда составила 5,5 по шкале Рихтера. С тех пор Тайвань сотрясают несколько землетрясений в час. Самые мощные толчки достигают магнитуды 6,3.
Серьёзных разрушений инфраструктуры стихия пока не спровоцировала. Угроза цунами на острове не объявлялась.
Напомним, что сейсмическую активность впервые за долгое время зафиксировали на Тайване в самом начале апреля. Землетрясения спровоцировали разрушение некоторых строений. Толчки оказались самыми мощными за последнюю четверть века.
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