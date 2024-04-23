Свыше 200 землетрясений произошли на Тайване за сутки

Серия мощных землетрясений вновь обрушилась на Тайвань. Лишь за минувшие сутки на острове были зафиксированы 218 подземных толчков, свидетельствуют данные Центрального метеорологического управления острова.

Первые колебания земной коры произошли в 17:08 по местному времени (12:08 мск). Их магнитуда составила 5,5 по шкале Рихтера. С тех пор Тайвань сотрясают несколько землетрясений в час. Самые мощные толчки достигают магнитуды 6,3.