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13 апреля, 03:15

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано у побережья Южных Курил

Сейсмографы зафиксировали землетрясение в 82 километрах от побережья южнокурильского острова Кунашир. Магнитуда подземных толчков составила 4 по шкале Рихтера, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Колебания земной коры зарегистрированы в 06:48 по местному времени. Эпицентр расположился в Тихом океане на глубине 47 километров. Почувствовать землетрясение могли жители села Головнино.

Мощное землетрясение разбудило российский регион
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А недавно крупнейшее за последнее столетие землетрясение произошло в американском штате Нью-Джерси. Подземные толчки ощущались даже в Нью-Йорке, где из-за тряски здания едва не прервалось заседание Совбеза ООН.

Обложка ©

Shutterstock / DestinaDesign

Илья Пушкарев
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