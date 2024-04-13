Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано у побережья Южных Курил

Сейсмографы зафиксировали землетрясение в 82 километрах от побережья южнокурильского острова Кунашир. Магнитуда подземных толчков составила 4 по шкале Рихтера, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Колебания земной коры зарегистрированы в 06:48 по местному времени. Эпицентр расположился в Тихом океане на глубине 47 километров. Почувствовать землетрясение могли жители села Головнино.