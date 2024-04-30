Три землетрясения зафиксированы у побережья Камчатки

Во вторник утром в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировано три землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

Так, подземный толчок магнитудой 4,3 произошёл в 230 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине десяти километров. Ещё одно землетрясение такой же магнитудой случилось неподалёку, на расстоянии 231 километра юго-восточнее административного центра Камчатского края, его глубина — 79 километров.

Самым сильным (5,0) и глубоким (157 км) было третье землетрясение. Его эпицентр находился в 248 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. При этом, согласно информации спасателей, подземные толчки в населённых пунктах региона не ощущались.