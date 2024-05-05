Два землетрясения подряд напугали жителей Ингушетии Два землетрясения произошло за день в Ингушетии 5 мая, 13:22 Ингушетия. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В Сунженском районе Ингушетии за день произошло сразу два землетрясения. Пострадавших и разрушений нет. Первые подземные толчки были зафиксированы в 9 утра (по Москве), повторные — в 14 часов (по Москве). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на НИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

"В 14:04 (11:04 по Гринвичу) 05.05.2024 г. в Республике Ингушетия (эпицентр) Сунженский МР, произошло сейсмособытие на глубине 9 километров, магнитудой 3,6", — уточняется в тексте.

При этом повторное землетрясение оказалось мощнее первого, магнитуда которого составила только 2,6. О толчках в соцсетях рассказали жители Магаса, Карабулака, Яндаре, Троицкого и других населённых пунктов республики. Сейчас все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что у западного и восточного побережий Сахалина в ночь на 4 мая произошло два землетрясения. Эпицентр залегал в Охотском море, в 32 км восточнее села Вал, на глубине 5 км.

Авторы Татьяна Миссуми