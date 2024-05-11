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11 мая, 05:27

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Мощное землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на Камчатке. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным мониторинга филиала, землетрясение произошло в Авачинском заливе в 62 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков составила 5,3, очаг находился на глубине в 72 километра.

В краевом управлении Министерства чрезвычайных ситуаций уточнили, что сейсмическая активность ощущалась также в городе Вилючинске. Угроза цунами не объявлялась. По оценке МЧС, до жителей Петропавловска-Камчатского и Вилючинска дошли подземные толчки силой до четырёх баллов.

У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Ранее Life.ru рассказывал о землетрясении в Ставропольском крае: около четырёх ночи по местному времени жители Ессентуков ощутили один подземный толчок. К счастью, он не вызвал разрушений в городе, среди людей никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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