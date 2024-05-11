На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Мощное землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на Камчатке. Об этом говорится в сообщении регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным мониторинга филиала, землетрясение произошло в Авачинском заливе в 62 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков составила 5,3, очаг находился на глубине в 72 километра.

В краевом управлении Министерства чрезвычайных ситуаций уточнили, что сейсмическая активность ощущалась также в городе Вилючинске. Угроза цунами не объявлялась. По оценке МЧС, до жителей Петропавловска-Камчатского и Вилючинска дошли подземные толчки силой до четырёх баллов.