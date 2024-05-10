Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 13:18

У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом говорят данные мониторинга Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, эпицентр располагался в 33 километрах северо-восточнее города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг находился на глубине 18 километров. О жертвах и пострадавших от сейсмической активности, а также о разрушениях в городе сообщений не было, угрозу цунами тоже не объявляли.

На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Сегодня другое землетрясение произошло в России: ночью жителей Ессентуков разбудил мощный подземный удар, который был зафиксирован в 03:49. Других за ним не последовало, люди не пострадали, здания и сооружения остались целы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • тайвань
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров