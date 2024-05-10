У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

По его информации, эпицентр располагался в 33 километрах северо-восточнее города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг находился на глубине 18 километров. О жертвах и пострадавших от сейсмической активности, а также о разрушениях в городе сообщений не было, угрозу цунами тоже не объявляли.