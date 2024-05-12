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12 мая, 14:03

На Камчатке второй день подряд происходит мощное землетрясение

МЧС: На Камчатке вечером 12 мая произошло землетрясение магнитудой 4,6

На Камчатке второй день подряд происходит мощное землетрясение. В этот раз толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы поздно вечером. Как отметили в региональном главке МЧС, их очаг располагался на глубине 143 километра.

"Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского муниципального района, в 30 километрах юго-восточнее посёлка Ключи. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", — указали в ведомстве.

В Камчатском филиале геофизической службы Российской академии наук уточнили, что землетрясение было зафиксировано в 82 километрах от посёлка Усть-Камчатска.

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Накануне на Камчатке в Авачинском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались в Вилючинске и Петропавловске-Камчатском. Очаг находился на глубине 72 километра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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