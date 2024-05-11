Мощное землетрясение на линии тектонического разлома всколыхнуло сразу две страны

В Ленкоранском районе Азербайджана, через который проходит тектонический разлом, произошла серия подземных толчков, их сила составила 5,5 балла. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы НАН Азербайджана.

"В Ленкоранском районе произошло землетрясение силой 5,5 балла. Очаг подземных толчков располагался на глубине 18 километров. Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах — 5,3 балла", — сказано в сообщении.

Данных о разрушениях из-за подземных толчков не поступало. Но они были такой силы, что их ощутили в Сюникской области Армении. Спасательная служба армянского МВД рассказала, что землетрясение силой четыре балла ощущалось в городах Капан, Каджаран, Агарак, Мегри и сёлах Алванк, Нрнадзор и Шванидзор.