На Камчатке произошло ощутимое землетрясение
МЧС: В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов были зафиксированы в Елизовском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
"Сейсмособытие произошло на территории Елизовского района на глубине 121 километра. Его магнитуда составила 4,8", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в населённых пунктах, ощущались подземные толчки силой 1–2 балла. Угроза цунами при этом не объявлялась.
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