На Камчатке произошло ощутимое землетрясение

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов были зафиксированы в Елизовском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

"Сейсмособытие произошло на территории Елизовского района на глубине 121 километра. Его магнитуда составила 4,8", — говорится в сообщении.