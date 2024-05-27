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Регион
27 мая, 02:05

На Камчатке произошло ощутимое землетрясение

МЧС: В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки силой до двух баллов были зафиксированы в Елизовском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

"Сейсмособытие произошло на территории Елизовского района на глубине 121 километра. Его магнитуда составила 4,8", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в населённых пунктах, ощущались подземные толчки силой 1–2 балла. Угроза цунами при этом не объявлялась.

Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Байкала
Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Байкала

Сейсмическая нестабильность фиксировалась на Камчатке и 11–12 мая. За выходные там произошло сразу два землетрясения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vchal

Никита Никонов
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