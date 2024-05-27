На Камчатке зафиксировали второе за день ощутимое землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали второе за день ощутимое землетрясение, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр находился в 79 километрах от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане.
"Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырёх баллов", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня на Камчатке уже фиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 4,8. Событие произошло на территории Елизовского района на глубине 121 километр.
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