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27 мая, 06:46

На Камчатке зафиксировали второе за день ощутимое землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали второе за день ощутимое землетрясение, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр находился в 79 километрах от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане.

"Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырёх баллов", — говорится в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Байкала
Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Байкала

Напомним, сегодня на Камчатке уже фиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 4,8. Событие произошло на территории Елизовского района на глубине 121 километр.

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Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Trubitsyn

Матвей Константинов
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