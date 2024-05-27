На Камчатке зафиксировали второе за день ощутимое землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали второе за день ощутимое землетрясение, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр находился в 79 километрах от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане.

"Это второе ощутимое событие за день. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырёх баллов", — говорится в сообщении.