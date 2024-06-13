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13 июня, 19:45

В Шотландии произошли землетрясения из-за шоу Тейлор Свифт

BGS: Концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге спровоцировали небольшие землетрясения

Певица Тейлор Свифт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Певица Тейлор Свифт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Концерты американской певицы Тейлор Свифт в шотландском Эдинбурге, которые проходили с 7 по 9 июня в рамках гастрольного тура The Eras Tour, вызвали сейсмическую активность в этой местности. С соответствующим заявлением выступили представители Британской геологической службы (BGS).

"Концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге, побившие рекорды, теперь были научно признаны "сотрясающими землю", поскольку показания землетрясения, были зафиксированы на расстоянии до шести километров от места проведения", — сообщается в пресс-релизе организации.

В нём также говорится, что сейсмическая активность была зафиксирована двумя камерами мониторинга. Самая дальняя из них находилась в шести километрах в Центре Лайелла.

Помимо этого специалисты рассказали, что самым сейсмоактивным днём стала пятница, 7 июня — тогда земная кора сдвинулась на 23,4 нанометра. В то же время пик пришёлся на исполнение песни Ready For It?, во время которой толпа произвела около 80 киловатт энергии.

Тейлор Свифт включили в список миллиардеров Forbes
Тейлор Свифт включили в список миллиардеров Forbes

Ранее Life.ru писал, что Свифт попала в неприятную ситуацию во время концерта в Эдинбурге. Фанаты сняли на видео, как артистка высморкалась в руку, вытерла её о юбку, а затем проглотила остатки, стекающие по её лицу.

Алексей Соловьёв
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