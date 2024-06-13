В Шотландии произошли землетрясения из-за шоу Тейлор Свифт

Концерты американской певицы Тейлор Свифт в шотландском Эдинбурге, которые проходили с 7 по 9 июня в рамках гастрольного тура The Eras Tour, вызвали сейсмическую активность в этой местности. С соответствующим заявлением выступили представители Британской геологической службы (BGS).

"Концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге, побившие рекорды, теперь были научно признаны "сотрясающими землю", поскольку показания землетрясения, были зафиксированы на расстоянии до шести километров от места проведения", — сообщается в пресс-релизе организации.

В нём также говорится, что сейсмическая активность была зафиксирована двумя камерами мониторинга. Самая дальняя из них находилась в шести километрах в Центре Лайелла.

Помимо этого специалисты рассказали, что самым сейсмоактивным днём стала пятница, 7 июня — тогда земная кора сдвинулась на 23,4 нанометра. В то же время пик пришёлся на исполнение песни Ready For It?, во время которой толпа произвела около 80 киловатт энергии.