Мерзкий жест Тейлор Свифт во время концерта разделил Интернет на два лагеря
Тейлор Свифт во время концерта в Эдинбурге вытерла сопли о юбку
Певица Тейлор Свифт попала в неприятную ситуацию во время концерта в Эдинбурге. Фанаты сняли на видео, как артистка высморкалась в руку, вытерла её о юбку, а затем проглотила остатки, стекающие по её лицу, сообщает Page Six.
Стоит отметить, что в вечер концерта на улице было достаточно холодно — от 48 до 50 градусов по Фаренгейту (менее 10 градусов по Цельсию), а Свифт выступала в коротком платье. Тем не менее многие пользователи Сети и журналисты раскритиковали популярную певицу. По их мнению, она могла найти другой способ выйти из щекотливой ситуации. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал артистку.
Тейлор Свифт во время концерта в Эдинбурге вытерла сопли о юбку. Видео © X / SPOONGRANDE / r3troville
Ранее Life.ru рассказывал, что Тейлор Свифт попала в список миллиардеров Forbes. Она является первой певицей, которая заработала миллиард только за счёт своих песен и концертов. Правда, лидером рейтинга самых богатых знаменитостей артистка не стала: первое место Forbes присудил создателю саги "Звёздные войны" Джорджу Лукасу.
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