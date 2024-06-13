Мерзкий жест Тейлор Свифт во время концерта разделил Интернет на два лагеря

Певица Тейлор Свифт попала в неприятную ситуацию во время концерта в Эдинбурге. Фанаты сняли на видео, как артистка высморкалась в руку, вытерла её о юбку, а затем проглотила остатки, стекающие по её лицу, сообщает Page Six.

Стоит отметить, что в вечер концерта на улице было достаточно холодно — от 48 до 50 градусов по Фаренгейту (менее 10 градусов по Цельсию), а Свифт выступала в коротком платье. Тем не менее многие пользователи Сети и журналисты раскритиковали популярную певицу. По их мнению, она могла найти другой способ выйти из щекотливой ситуации. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал артистку.