Тейлор Свифт включили в список миллиардеров Forbes

Журнал Forbes включил американскую певицу Тейлор Свифт в ежегодный список богатейших людей мира. Как уточняет издание, сейчас состояние 34-летней артистки насчитывает 1,1 миллиарда долларов.

"Самый известный новичок [в рейтинге] — Тейлор Свифт, чей рекордный тур Eras по пяти континентам стал первым. Её доход превысил миллиард долларов", — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что Свифт является первой певицей, которая заработала миллиард только за счёт своих песен и концертов. Правда, лидером рейтинга она не стала: первое место по состоянию среди звёзд Forbes присудил создателю саги "Звёздные войны" Джорджу Лукасу. На втором — режиссёр Стивен Спилберг, а замыкает тройку баскетболист Майкл Джордан.