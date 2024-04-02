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2 апреля, 15:44

Тейлор Свифт включили в список миллиардеров Forbes

Тейлор Свифт. Обложка © Getty Images / Ashok Kumar

Тейлор Свифт. Обложка © Getty Images / Ashok Kumar

Журнал Forbes включил американскую певицу Тейлор Свифт в ежегодный список богатейших людей мира. Как уточняет издание, сейчас состояние 34-летней артистки насчитывает 1,1 миллиарда долларов.

"Самый известный новичок [в рейтинге] — Тейлор Свифт, чей рекордный тур Eras по пяти континентам стал первым. Её доход превысил миллиард долларов", — сказано в материале.

Авторы подчеркнули, что Свифт является первой певицей, которая заработала миллиард только за счёт своих песен и концертов. Правда, лидером рейтинга она не стала: первое место по состоянию среди звёзд Forbes присудил создателю саги "Звёздные войны" Джорджу Лукасу. На втором — режиссёр Стивен Спилберг, а замыкает тройку баскетболист Майкл Джордан.

Сергей Соседов: Тейлор Свифт — это наша Долина
Сергей Соседов: Тейлор Свифт — это наша Долина

Ранее журнал Time признал Тейлор Свифт "человеком года". Певица опередила таких номинантов, как президент РФ Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и Барби.

Никита Осипов
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