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23 июля, 08:40

Стал известен виновник ДТП, в котором погибла блогерша МотоТаня

Блогерша МотоТаня погибла из-за того, что в её байк врезался турецкий блогер Обут

Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Блогерша МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Российская блогерша МотоТаня (Татьяна Озолина) погибла из-за того, что в неё сзади врезался турецкий блогер-байкер Онур Обут. От столкновения мотоцикл россиянки откинуло в отбойник, она ударилась головой и скончалась. Обут при этом попал в реанимацию. Об этом пишет SHOT.

Блогер Онур Обут, врезавшийся в МотоТаню. Фото © Telegram / SHOT

Блогер Онур Обут, врезавшийся в МотоТаню. Фото © Telegram / SHOT

Близкие Озолиной рассказали, что байкерша не влетала ни в какую фуру, как об этом писали турецкие СМИ. Напротив, она ехала на низкой скорости, притормозив перед грузовой машиной. Однако Онур Обут на скорости влетел в блогершу сзади, после чего они оба ударились об ограждение. МотоТаня погибла на месте, а его врачи госпитализировали в тяжёлом состоянии.

МотоТаня приехала в Турцию вместе с подписчиком, который выиграл в конкурсе её старый байк и поездку. В день трагедии он остался в отеле, поскольку мотоцикл сломался. А Онур Обут не растерялся и позвал Таню промчаться по дорогам и посмотреть на турецкие достопримечательности. За несколько часов до гибели она выкладывала фото с чашкой турецкого чая на фоне Измира.

У Татьяны в Москве остался 13-летний сын. К нему приехали из Омской области бабушка с дедушкой, чтобы провести вместе время, пока мать улетела в Турцию. Вопрос с транспортировкой тела погибшей всё ещё решается.

Появились фото с места гибели российской байкерши МотоТани в Турции
Появились фото с места гибели российской байкерши МотоТани в Турции

Напомним, Life.ru сообщал, что в Турции насмерть разбилась на своём мотоцикле российская блогерша-байкер МотоТаня. Всё произошло в Миласском районе, на трассе Милас – Сёке. До этого считалось, что она не смогла справиться с управлением и влетела в фуру. За четыре дня до своей смерти она рассказала подписчикам о планах посетить Турцию.

Владимир Озеров
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