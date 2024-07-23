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23 июля, 04:53
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МотоТаня перед гибелью на трассе в Турции оставила пророческое послание

МотоТаня перед аварией заявила, что хочет покорить Турцию

Блогер МотоТаня на фоне заката. Обложка © VK / Таня Озолина

Блогер МотоТаня на фоне заката. Обложка © VK / Таня Озолина

Погибшая российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, за четыре дня до смертельного ДТП заявила о желании покорить Турцию. Пост с таким текстом она выложила в соцсетях.

"<...> Я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", — заявила девушка.

После ДТП поклонники стали писать соболезнования под этим постом. Кто-то даже указал на символичность этой публикации.

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Напомним, всё произошло в Миласском районе, на трассе Милас – Сёке. Озолина, ехавшая вместе с двумя турецкими мотоблогерами, не справилась с управлением на своём мотоцикле и влетела в грузовик. На место вызвали скорую, но девушка умерла до прибытия медиков.

Анатолий Симоненко
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