МотоТаня перед гибелью на трассе в Турции оставила пророческое послание
МотоТаня перед аварией заявила, что хочет покорить Турцию
Блогер МотоТаня на фоне заката. Обложка © VK / Таня Озолина
Погибшая российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, за четыре дня до смертельного ДТП заявила о желании покорить Турцию. Пост с таким текстом она выложила в соцсетях.
"<...> Я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", — заявила девушка.
После ДТП поклонники стали писать соболезнования под этим постом. Кто-то даже указал на символичность этой публикации.
Напомним, всё произошло в Миласском районе, на трассе Милас – Сёке. Озолина, ехавшая вместе с двумя турецкими мотоблогерами, не справилась с управлением на своём мотоцикле и влетела в грузовик. На место вызвали скорую, но девушка умерла до прибытия медиков.