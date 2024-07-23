МотоТаня перед гибелью на трассе в Турции оставила пророческое послание

Погибшая российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, за четыре дня до смертельного ДТП заявила о желании покорить Турцию. Пост с таким текстом она выложила в соцсетях.

"<...> Я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию", — заявила девушка.

После ДТП поклонники стали писать соболезнования под этим постом. Кто-то даже указал на символичность этой публикации.