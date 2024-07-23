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22 июля, 21:37
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В Турции погибла в ДТП известный российский блогер МотоТаня

Известная российская байкерша Татьяна Озолина, ведущая блога "МотоТаня", разбилась насмерть в ДТП в Турции. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло в Миласском районе, на трассе Милас – Сёке. Озолина, ехавшая вместе с двумя турецкими мотоблогерами, не справилась с управлением на своём мотоцикле и влетела в грузовик. На место вызвали скорую, но девушка умерла до прибытия медиков.

Мотоцикл Татьяны Озолиной на месте ДТП в Турции. Фото © SHOT

Мотоцикл Татьяны Озолиной на месте ДТП в Турции. Фото © SHOT

Последствия ДТП, в которое попала байкерша Татьяна Озолина. Фото © SHOT

Последствия ДТП, в которое попала байкерша Татьяна Озолина. Фото © SHOT

Озолина считалась одной из самых красивых и популярных байкерш России. На её аккаунт в TikTok подписано пять миллионов человек, также известностью пользовались и блоги девушки в других соцсетях.

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mototanya.com

Артур Лапсаков
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