Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 14:56
6756

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб сын-подросток губернатора Саратовской области

В чёрной "Гранте", на которой разбился сын Бусаргина, было четыре человека

Около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. Фото © Служба спасения Саратовской области

Около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. Фото © Служба спасения Саратовской области

В чёрной "Гранте", на которой разбился сын-подросток губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, было четыре человека:

— Сам Иван Бусаргин, который погиб на месте;

— Второй пассажир, 19 лет, погиб на месте;

— Водитель, 20 лет, пострадал, госпитализирован;

— Третий пассажир, не пострадал.

Водители грузовика и второй "Гранты" не пострадали.

16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП
16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня в Саратове около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. В результате аварии из одной легковой машины два человека погибли и один пострадал. Одной из жертв ДТП оказался сын-десятиклассник губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Он вступил в должность 16 сентября 2022 года.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров