Стали известны подробности ДТП, в котором погиб сын-подросток губернатора Саратовской области
В чёрной "Гранте", на которой разбился сын Бусаргина, было четыре человека
Около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. Фото © Служба спасения Саратовской области
В чёрной "Гранте", на которой разбился сын-подросток губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, было четыре человека:
— Сам Иван Бусаргин, который погиб на месте;
— Второй пассажир, 19 лет, погиб на месте;
— Водитель, 20 лет, пострадал, госпитализирован;
— Третий пассажир, не пострадал.
Водители грузовика и второй "Гранты" не пострадали.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня в Саратове около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. В результате аварии из одной легковой машины два человека погибли и один пострадал. Одной из жертв ДТП оказался сын-десятиклассник губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Он вступил в должность 16 сентября 2022 года.