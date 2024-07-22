Стали известны подробности ДТП, в котором погиб сын-подросток губернатора Саратовской области

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня в Саратове около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. В результате аварии из одной легковой машины два человека погибли и один пострадал. Одной из жертв ДТП оказался сын-десятиклассник губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Он вступил в должность 16 сентября 2022 года.