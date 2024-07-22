16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП
Около 15:00 на улице Соколовая у дома № 76 столкнулись грузовик Man и две Lada Granta. Фото © Служба спасения Саратовской области
16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП. По информации Mash, подросток сидел на пассажирском "Лады Гранты", которая сегодня днём влетела в стоявший на обочине грузовик на улице Соколовая в Саратове.
"В результате аварии из одной легковой машины два человека погибли и один пострадал. Спасатели деблокировали тела и передали следственно-оперативной группе", — сообщает служба спасения региона.
На месте работают все экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на федеральной автодороге А-158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус". В результате массового ДТП погибли три человека.