16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП. По информации Mash, подросток сидел на пассажирском "Лады Гранты", которая сегодня днём влетела в стоявший на обочине грузовик на улице Соколовая в Саратове.

"В результате аварии из одной легковой машины два человека погибли и один пострадал. Спасатели деблокировали тела и передали следственно-оперативной группе", — сообщает служба спасения региона.

На месте работают все экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.