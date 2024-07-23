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Регион
23 июля, 07:23
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Появились фото с места гибели российской байкерши МотоТани в Турции

Блогерша МотоТаня. Фото © VK / Татьяна Озолина

Блогерша МотоТаня. Фото © VK / Татьяна Озолина

В Сети появились кадры с места ДТП в Турции, где погибла, разбившись на своём мотоцикле, российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, которую подписчики знали как МотоТаню. Снимок опубликовал телеграм-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы".

Мотоцикл, на котором разбилась МотоТаня в Турции. Фото © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

Мотоцикл, на котором разбилась МотоТаня в Турции. Фото © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

На снимке видно, что от "железного коня" блогерши оторвано несколько кусков, которые валяются рядом, а на топливном баке есть вмятины.

На Ставрополье подросток впал в кому после ДТП на мотоцикле отца
На Ставрополье подросток впал в кому после ДТП на мотоцикле отца

Ранее Интернет облетела печальная новость о смерти Татьяны Озолиной, которая вела блог "МотоТаня". Она разбилась насмерть на своём мотоцикле в Турции, влетев в грузовик. Девушка скончалась ещё до приезда скорой. За четыре дня до своей смерти она рассказала подписчикам о планах покататься по турецким дорогам на своём байке.

Владимир Озеров
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