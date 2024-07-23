Появились фото с места гибели российской байкерши МотоТани в Турции

В Сети появились кадры с места ДТП в Турции, где погибла, разбившись на своём мотоцикле, российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, которую подписчики знали как МотоТаню. Снимок опубликовал телеграм-канал "Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы".

Мотоцикл, на котором разбилась МотоТаня в Турции. Фото © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

На снимке видно, что от "железного коня" блогерши оторвано несколько кусков, которые валяются рядом, а на топливном баке есть вмятины.