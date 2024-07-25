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25 июля, 19:13

"Служил во имя людей": В Архангельской области трагически погиб начальник службы пожаротушения

МЧС: Погиб начальник службы пожаротушения Архангельской области Охрименко

Погибший начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко. Обложка © Telegram / МЧС России

Погибший начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко. Обложка © Telegram / МЧС России

В Поморье погиб начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко. Информация об этой утрате появилась в официальном телеграм-канале аварийно-спасательного ведомства.

В сообщении говорится, что он посвятил службе в пожарной охране более 30 лет и в момент своей гибели находился на боевом посту. Представители ведомства рассказали, что Охрименко тушил пожар на судне, находившемся в Архангельске.

"Невосполнимая утрата для родных и близких, для нас. Димитрий ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей. Память о нем навечно останется в сердцах коллег и сослуживцев", — заявил по поводу этого печального события глава МЧС РФ Александр Куренков, который также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Алексей Соловьёв
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