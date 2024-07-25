"Служил во имя людей": В Архангельской области трагически погиб начальник службы пожаротушения

В Поморье погиб начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко. Информация об этой утрате появилась в официальном телеграм-канале аварийно-спасательного ведомства.

В сообщении говорится, что он посвятил службе в пожарной охране более 30 лет и в момент своей гибели находился на боевом посту. Представители ведомства рассказали, что Охрименко тушил пожар на судне, находившемся в Архангельске.