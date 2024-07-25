Задержан участник ДТП, в котором погиб сын главы Саратовской области Бусаргина
Кадр с места ДТП, где погиб сын губернатора Саратовской области. Обложка © Telegram / ЧП Саратов
Водителя, устроившего жуткое ДТП, в котором погиб 17-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
"Задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", — сообщили в управлении.
В скором времени решится вопрос о его аресте. Как сообщает издание "Взгляд-инфо", задержанным оказался 19-летний студент Вавиловского университета. Его подозревают по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлёкшее гибель двух лиц".
Напомним, 22 июля в Саратове произошло страшное ДТП с участием грузовика MAN и двух Lada Granta. Два человека погибли, ещё один пострадал. Одной из жертв аварии оказался Иван Бусаргин — сын губернатора, который учился в десятом классе. Всего в той легковушке было четыре человека.