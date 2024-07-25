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25 июля, 17:16

Задержан участник ДТП, в котором погиб сын главы Саратовской области Бусаргина

Кадр с места ДТП, где погиб сын губернатора Саратовской области. Обложка © Telegram / ЧП Саратов

Кадр с места ДТП, где погиб сын губернатора Саратовской области. Обложка © Telegram / ЧП Саратов

Водителя, устроившего жуткое ДТП, в котором погиб 17-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"Задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", — сообщили в управлении.

В скором времени решится вопрос о его аресте. Как сообщает издание "Взгляд-инфо", задержанным оказался 19-летний студент Вавиловского университета. Его подозревают по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлёкшее гибель двух лиц".

Напомним, 22 июля в Саратове произошло страшное ДТП с участием грузовика MAN и двух Lada Granta. Два человека погибли, ещё один пострадал. Одной из жертв аварии оказался Иван Бусаргин — сын губернатора, который учился в десятом классе. Всего в той легковушке было четыре человека.

Губернатор Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели сына в ДТП
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Наталья Демьянова
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