Губернатор Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели сына в ДТП

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, недавно потерявший в ДТП сына Ивана, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Глава региона уже вернулся к работе.

"Дорогие жители, спасибо всем вам за тёплые слова поддержки в эти тяжёлые для нашей семьи дни", — написал чиновник в телеграм-канале.

Напомним, 22 июля в Саратове произошло страшное ДТП с участием грузовика MAN и двух Lada Granta. Два человека погибли, ещё один пострадал. Одной из жертв аварии оказался Иван Бусаргин — сын губернатора, который учился в десятом классе. Всего в той легковушке было четыре человека.