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Регион
25 июля, 08:17

Губернатор Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели сына в ДТП

Роман Бусаргин. Обложка © VK / Роман Бусаргин

Роман Бусаргин. Обложка © VK / Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, недавно потерявший в ДТП сына Ивана, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. Глава региона уже вернулся к работе.

"Дорогие жители, спасибо всем вам за тёплые слова поддержки в эти тяжёлые для нашей семьи дни", — написал чиновник в телеграм-канале.

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14 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижегородской области

Напомним, 22 июля в Саратове произошло страшное ДТП с участием грузовика MAN и двух Lada Granta. Два человека погибли, ещё один пострадал. Одной из жертв аварии оказался Иван Бусаргин — сын губернатора, который учился в десятом классе. Всего в той легковушке было четыре человека.

Матвей Константинов
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