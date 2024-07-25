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25 июля, 16:20

Кот-суетолог учинил ДТП в Краснодаре

В Краснодаре автомобиль и мотоцикл столкнулись из-за кота

В Краснодаре кот решил перейти дорогу через пешеходный переход, но начал шарахаться из стороны в сторону и устроил небольшое ДТП. Видео с метаниями пушистика появилось в Сети.

Кот перебегал пешеходный переход и устроил ДТП в Краснодаре. Видео © Telegram / Краснодар и край

Мотоциклист не успел затормозить и врезался в автомобиль, который пытался не сбить кота. По предварительным данным, пострадавших нет. На видео заметно, как после аварии водитель автомобиля вышел к мотоциклисту.

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А ранее Life.ru писал, что в Воронежской области свинья укусила водителя за плечо и спровоцировала аварию. Два жителя региона купили животное и решили сэкономить на его перевозке, но в результате врезались в столб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zlobniyy

Дарья Нарыкова
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