Девять человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и фурой под Воронежем
В Воронежской области фургон протаранил автобус, пострадали 9 человек
Под Воронежем произошло ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области
В Воронежской области водитель фургона на скорости врезался в автобус с пассажирами, в результате аварии госпитализированы девять человек. Предварительная причина — несоблюдение водителем грузовика безопасной дистанции. О случившемся пишет МВД по региону.
Под Воронежем произошло ДТП. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области
"Сегодня в 8:47 час на 7 километре автодороги "А-134" в Рамонском районе произошло столкновение автомобиля "Хёндай", под управлением 43-летнего водителя и автобуса ПАЗ, в котором находилось 20 человек", — говорится в тексте. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием минивэна и грузовика. Водитель автомобиля "Тойота-Ноах" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегруз "Шахман". В результате аварии погибли три человека, включая 13-летнюю девочку.