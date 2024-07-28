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Девять человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и фурой под Воронежем

В Воронежской области фургон протаранил автобус, пострадали 9 человек

28 июля, 08:30
Под Воронежем произошло ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Под Воронежем произошло ДТП. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

В Воронежской области водитель фургона на скорости врезался в автобус с пассажирами, в результате аварии госпитализированы девять человек. Предварительная причина — несоблюдение водителем грузовика безопасной дистанции. О случившемся пишет МВД по региону.

Под Воронежем произошло ДТП. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Под Воронежем произошло ДТП. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

"Сегодня в 8:47 час на 7 километре автодороги "А-134" в Рамонском районе произошло столкновение автомобиля "Хёндай", под управлением 43-летнего водителя и автобуса ПАЗ, в котором находилось 20 человек", — говорится в тексте. Полиция проводит проверку.

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Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием минивэна и грузовика. Водитель автомобиля "Тойота-Ноах" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегруз "Шахман". В результате аварии погибли три человека, включая 13-летнюю девочку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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