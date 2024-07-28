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28 июля, 10:19

"По кусочкам собирали": Два человека на мотоцикле разбились насмерть о столб в Москве

Два человека на байке погибли в ДТП со столбом на Покровской улице в Москве

Последствия аварии на востоке Москвы. Обложка © 360.ru

Последствия аварии на востоке Москвы. Обложка © 360.ru

Мотоциклист с пассажиром погибли в результате страшного ДТП со столбом в Москве. Всё произошло на Покровской улице в Косино-Ухтомском районе столицы на съезде в сторону Люберец, передаёт 360.ru.

"Разорвало их. По кусочкам собирали", — отметил собеседник издания.

Источник издания рассказал, что на фонарном столбе остались следы крови. Вокруг места ДТП разбросаны части мотоцикла. На место приехали полиция и медики.

Девять человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и фурой под Воронежем
Девять человек пострадали в жутком ДТП с автобусом и фурой под Воронежем

Ранее Life.ru сообщал, что две легковушки и фура столкнулись на самарском участке федеральной трассы М5 "Урал" накануне в Самарской области. Жертвами трагедии стали два человека. Двое детей и один взрослый чудом остались живы.

Александра Мышляева
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