"По кусочкам собирали": Два человека на мотоцикле разбились насмерть о столб в Москве

Мотоциклист с пассажиром погибли в результате страшного ДТП со столбом в Москве. Всё произошло на Покровской улице в Косино-Ухтомском районе столицы на съезде в сторону Люберец, передаёт 360.ru.

"Разорвало их. По кусочкам собирали", — отметил собеседник издания.

Источник издания рассказал, что на фонарном столбе остались следы крови. Вокруг места ДТП разбросаны части мотоцикла. На место приехали полиция и медики.