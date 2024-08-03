Десять туристов пострадали при падении автобуса в овраг в Красноярском крае
Место ДТП, где туристический автобус съехал с дорожного полотна и упал на бок в кювет. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Берёзовском районе Красноярского края туристический автобус съехал с дорожной полосы в кювет и перевернулся. Пострадали 10 человек, среди них двое детей, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
"Следственным отделом по Берёзовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей", — говорится в публикации.
Согласно предварительной версии, сегодня около 7:30 утра водитель автобуса, ехавшего из посёлка Маганск в посёлок Береть, не совладал с управлением и скатился в кювет, из-за чего транспорт опрокинулся. В этот момент в салоне было 10 пассажиров, среди них дети 9 и 14 лет. Пострадавших госпитализировали, степень тяжести травм выясняется, устанавливаются все детали аварии.
Ранее Life.ru рассказывал о столкновении микроавтобуса с грузовиком в Алданском районе Якутии, в котором, к несчастью, погиб один человек, а ещё 10, включая четверых несовершеннолетних, пострадали. В спасательной операции и устранении последствий происшествия участвовал 21 специалист экстренных служб и 10 единиц техники.