Десять туристов пострадали при падении автобуса в овраг в Красноярском крае

В Берёзовском районе Красноярского края туристический автобус съехал с дорожной полосы в кювет и перевернулся. Пострадали 10 человек, среди них двое детей, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

"Следственным отделом по Берёзовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей", — говорится в публикации.

Согласно предварительной версии, сегодня около 7:30 утра водитель автобуса, ехавшего из посёлка Маганск в посёлок Береть, не совладал с управлением и скатился в кювет, из-за чего транспорт опрокинулся. В этот момент в салоне было 10 пассажиров, среди них дети 9 и 14 лет. Пострадавших госпитализировали, степень тяжести травм выясняется, устанавливаются все детали аварии.