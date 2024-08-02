Десять человек пострадали в жутком ДТП, унёсшем жизнь человека в Якутии
МЧС РФ: Один взрослый погиб и четверо детей пострадали в ДТП с фурой в Якутии
В Алданском районе Якутии микроавтобус врезался в грузовик. Как передаёт в своём телеграм-канале республиканское управление МЧС России, опубликовавшее фотографии с места событий, десять человек пострадали, один погиб.
Обстановка на месте ДТП в Якутии, где погиб один человек. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
В ведомстве рассказали, что авария произошла на 786-м километре ФАД "Лена" в 30 километрах от города Томмот. Там микроавтобус Toyota Hiace протаранил фуру Scania.
"По предварительной информации, один человек погиб, имеются пострадавшие, в том числе четверо детей. Информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели также уточнили, что всего пострадало десять человек. Помимо того, они отметили, что к ликвидации последствий ДТП привлекался 21 человек и десять единиц техники от РСЧС.
Ранее Life.ru писал, что четыре человека погибли в ДТП с большегрузом в Краснодарском крае. По информации регионального главка МВД, авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге станица Кущёвская – станица Кугоейская – хутор Сиротино.
Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)