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2 августа, 04:47

Десять человек пострадали в жутком ДТП, унёсшем жизнь человека в Якутии

МЧС РФ: Один взрослый погиб и четверо детей пострадали в ДТП с фурой в Якутии

В Алданском районе Якутии микроавтобус врезался в грузовик. Как передаёт в своём телеграм-канале республиканское управление МЧС России, опубликовавшее фотографии с места событий, десять человек пострадали, один погиб.

Обстановка на месте ДТП в Якутии, где погиб один человек. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Обстановка на месте ДТП в Якутии, где погиб один человек. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

В ведомстве рассказали, что авария произошла на 786-м километре ФАД "Лена" в 30 километрах от города Томмот. Там микроавтобус Toyota Hiace протаранил фуру Scania.

"По предварительной информации, один человек погиб, имеются пострадавшие, в том числе четверо детей. Информация уточняется", — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели также уточнили, что всего пострадало десять человек. Помимо того, они отметили, что к ликвидации последствий ДТП привлекался 21 человек и десять единиц техники от РСЧС.

Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с участием 8 машин под Ульяновском
Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с участием 8 машин под Ульяновском

Ранее Life.ru писал, что четыре человека погибли в ДТП с большегрузом в Краснодарском крае. По информации регионального главка МВД, авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге станица Кущёвская – станица Кугоейская – хутор Сиротино.

Обложка ©

Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Алексей Соловьёв
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