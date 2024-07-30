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30 июля, 05:11

Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Место смертельного ДТП в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место смертельного ДТП в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге станица Кущёвская – станица Кугоейская – хутор Сиротино.

Место смертельного ДТП в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место смертельного ДТП в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / 23 МВД

"61-летний водитель "Лады-Калины" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хёндаем-Акцентом". По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным КамАЗом", — говорится в сообщении.

Двое водителей и пассажиров скончались на месте. Правоохранители начали проверку.

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Ранее в ДТП попал замначальника московского главка МЧС. По данным СМИ, высокопоставленный спасатель спешил на пожар на улице Юности. Он отделался ушибом мягких тканей.

Матвей Константинов
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