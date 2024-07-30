Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в ДТП с большегрузом в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла в ночь на 30 июля на автодороге станица Кущёвская – станица Кугоейская – хутор Сиротино.

"61-летний водитель "Лады-Калины" при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хёндаем-Акцентом". По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным КамАЗом", — говорится в сообщении.