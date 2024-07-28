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28 июля, 15:37

Спешил на пожар: Замглавы московского главка МЧС попал в аварию

РИАН: Замглавы московского главка МЧС попал в ДТП на машине пожарной службы

Автомобиль МЧС в Москве. Обложка © Life.ru

Автомобиль МЧС в Москве. Обложка © Life.ru

Заместитель начальника московского главка МЧС попал в ДТП, когда ехал на пожар на улице Юности. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.

"Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы... После аварии его обследовали в больнице", — сказал собеседник РИА "Новости".

Пострадавший отделался ушибом мягких тканей, его уже отпустили домой. Кто именно попал в аварию, не указывается.

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Напомним, 28 июля в административном здании на улице Юности в Москве вспыхнул пожар. Пострадало два сотрудника МЧС. На месте работают десятки специалистов и около десяти единиц техники.

Матвей Константинов
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