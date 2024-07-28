Спешил на пожар: Замглавы московского главка МЧС попал в аварию

Заместитель начальника московского главка МЧС попал в ДТП, когда ехал на пожар на улице Юности. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах.

"Заместитель главы ГУ МЧС по Москве попал в аварию на машине пожарной службы... После аварии его обследовали в больнице", — сказал собеседник РИА "Новости".

Пострадавший отделался ушибом мягких тканей, его уже отпустили домой. Кто именно попал в аварию, не указывается.