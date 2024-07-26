Причиной пожара в жилом доме в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата

Причиной пожара в ульяновской многоэтажке стал взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщили в МЧС России.

"Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", — рассказали в ведомстве.

Также там уточнили, что всего из дома удалось спасти более 25 человек. Для жителей развёрнут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации.