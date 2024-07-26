Причиной пожара в жилом доме в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата
МЧС: Причиной пожара в жилом доме в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата
Последствия пожара в многоэтажке в Ульяновске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области
Причиной пожара в ульяновской многоэтажке стал взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщили в МЧС России.
"Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", — рассказали в ведомстве.
Также там уточнили, что всего из дома удалось спасти более 25 человек. Для жителей развёрнут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации.
Как сообщал Life.ru, страшный пожар произошёл на улице Корункова вечером 26 июля. Изначально сообщалось об одном погибшем — двухлетнем ребёнке — и трёх пострадавших взрослых. Позже стало известно, что в результате ЧП также погибли две женщины. По некоторым данным, пожар случился из-за взрыва газового баллона на балконе одной из квартир. Открытое горение уже ликвидировано.