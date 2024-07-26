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26 июля, 19:50

Причиной пожара в жилом доме в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата

МЧС: Причиной пожара в жилом доме в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата

Последствия пожара в многоэтажке в Ульяновске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области

Последствия пожара в многоэтажке в Ульяновске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ульяновской области

Причиной пожара в ульяновской многоэтажке стал взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщили в МЧС России.

"Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", — рассказали в ведомстве.

Также там уточнили, что всего из дома удалось спасти более 25 человек. Для жителей развёрнут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации.

СК назвал возможную причину смертельного пожара в ульяновской многоэтажке
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Как сообщал Life.ru, страшный пожар произошёл на улице Корункова вечером 26 июля. Изначально сообщалось об одном погибшем — двухлетнем ребёнке — и трёх пострадавших взрослых. Позже стало известно, что в результате ЧП также погибли две женщины. По некоторым данным, пожар случился из-за взрыва газового баллона на балконе одной из квартир. Открытое горение уже ликвидировано.

Оксана Попова
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