До двух выросло число погибших при пожаре в многоэтажке в Ульяновске
До двух увеличилось число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Пожар в многоэтажке в Ульяновске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, второй жертвой стала женщина. Пострадали три человека, они госпитализированы. Жильцов дома эвакуировали, для них открыт пункт временного размещения в гостинице.
Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре на улице Корункова погиб ребёнок. Ему было два года.
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