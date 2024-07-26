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26 июля, 16:47

До двух выросло число погибших при пожаре в многоэтажке в Ульяновске

До двух увеличилось число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Пожар в многоэтажке в Ульяновске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, второй жертвой стала женщина. Пострадали три человека, они госпитализированы. Жильцов дома эвакуировали, для них открыт пункт временного размещения в гостинице.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре на улице Корункова погиб ребёнок. Ему было два года.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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