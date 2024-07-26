Двухлетний ребёнок погиб при страшном пожаре в ульяновской многоэтажке

Во время пожара в многоэтажном доме в Ульяновске погиб двухлетний ребёнок. Ещё трое взрослых пострадали, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, в одной из квартир рванул газовый баллон, после чего начался пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже. Данная информация уточняется, известно, что дом не был газифицирован.