Двухлетний ребёнок погиб при страшном пожаре в ульяновской многоэтажке
При пожаре в жилом доме в Ульяновске погиб ребёнок, трое взрослых пострадали
Во время пожара в многоэтажном доме в Ульяновске погиб двухлетний ребёнок. Ещё трое взрослых пострадали, сообщает SHOT.
Пожар в жилом доме в Ульяновске. Видео © SHOT
По словам очевидцев, в одной из квартир рванул газовый баллон, после чего начался пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже. Данная информация уточняется, известно, что дом не был газифицирован.
Напомним, ранее сообщалось, что пожар произошёл на улице Корункова. Очевидцы слышали взрывы.
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