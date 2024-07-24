Авиацию привлекли для тушения крупного пожара на юго-западе Москвы

К тушению жилого восьмиэтажного дома на улице Молодёжной подключили авиацию. Сейчас продолжается ликвидация огня на крыше здания.

По данным МЧС, на месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники.

Жилой дом загорелся ночью. Очаг возгорания находился в квартире на седьмом этаже, но позже пламя перекинулось на чердак и крышу. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Ещё четверых пришлось вызволять спасателям.