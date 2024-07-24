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24 июля, 01:39

Жилая восьмиэтажка загорелась на юго-западе Москвы

Столб дыма над горящей многоэтажкой в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Столб дыма над горящей многоэтажкой в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Второй за последние сутки серьёзный пожар произошёл в Москве в ночь на 24 июля. Загорелся многоквартирный жилой дом на улице Молодёжной. Очаг возгорания находился в квартире на седьмом этаже, но позже пламя перекинулось на чердак и крышу, сообщили в МЧС РФ.

Жилая восьмиэтажка загорелась в Москве. Видео © Telegram / SHOT

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Ещё четверых пришлось вызволять спасателям. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В борьбе с огнём задействованы 150 специалистов и 46 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Тушение горящей многоэтажки в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

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Несколькими часами ранее столичные пожарные также спасли от пламени семиэтажку на Фрунзенской набережной. В одной из квартир дома загорелась мебель и личные вещи собственников.

Илья Пушкарев
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