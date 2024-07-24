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23 июля, 22:27

Крупный пожар охватил открытую местность под Николаевом, существует риск взрывов

Крупный пожар охватил открытую местность в Николаевской области. Обложка © Telegram / ДСНС України

Крупный пожар охватил открытую местность в Николаевской области. Обложка © Telegram / ДСНС України

Крупный пожар охватил открытую местность в Николаевской области. Огнём объяты 30 гектаров земли, загрязнённой взрывоопасными предметами. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве подчеркнули, что работа пожарных осложняется высокой растительностью и отсутствием подъездов техники к очагам горения. Мониторинг распространения пламени ведётся с БПЛА.

"И главное — территория является потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами. Существует угроза их детонации", — отметили в ГСЧС, назвав ситуацию "контролируемой".

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А МВД РФ тем временем установило виновника крупного пожара на территории Крыма, охватившего 40 гектаров в заповеднике "Карадагский". Им стал 50-летний местный житель, который воспламенил сухую траву искрами от болгарки.

Илья Пушкарев
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