Крупный пожар охватил открытую местность под Николаевом, существует риск взрывов
Крупный пожар охватил открытую местность в Николаевской области. Обложка © Telegram / ДСНС України
Крупный пожар охватил открытую местность в Николаевской области. Огнём объяты 30 гектаров земли, загрязнённой взрывоопасными предметами. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве подчеркнули, что работа пожарных осложняется высокой растительностью и отсутствием подъездов техники к очагам горения. Мониторинг распространения пламени ведётся с БПЛА.
"И главное — территория является потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами. Существует угроза их детонации", — отметили в ГСЧС, назвав ситуацию "контролируемой".
А МВД РФ тем временем установило виновника крупного пожара на территории Крыма, охватившего 40 гектаров в заповеднике "Карадагский". Им стал 50-летний местный житель, который воспламенил сухую траву искрами от болгарки.