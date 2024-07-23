Пожар вспыхнул в многоэтажке в центре Москвы
В Москве жильцов эвакуировали из многоэтажки из-за пожара
Пожар в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Обложка © Telegram / МЧС Москвы
Серьёзный пожар произошёл в центре Москвы вечером 23 июля. Огнём оказалась объята одна из квартир семиэтажки на Фрунзенской набережной. Подробностями инцидента поделились в столичном МЧС.
Пожар в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы
По данным ведомства, в квартире на шестом этаже вспыхнули личные вещи и мебель. Из подъезда в целях безопасности эвакуировано порядка 30 человек. Дым над местом пожара был виден из разных районов столицы. По состоянию на 21:13 открытое горение ликвидировано, уточнили в МЧС.
"Огнеборцы проводят работы по полной ликвидации пожара. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники", — гласит сообщение.
Мощный пожар недавно охватил и цех моторных масел в подмосковном Талдоме. Загорелся цельнометаллический ангар и прилегающие постройки общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. На борьбу с огнём у спасателей ушли целые сутки.