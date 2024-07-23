Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 18:39

Пожар вспыхнул в многоэтажке в центре Москвы

В Москве жильцов эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

Пожар в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Пожар в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Обложка © Telegram / МЧС Москвы

Серьёзный пожар произошёл в центре Москвы вечером 23 июля. Огнём оказалась объята одна из квартир семиэтажки на Фрунзенской набережной. Подробностями инцидента поделились в столичном МЧС.

Пожар в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Видео © Telegram / МЧС Москвы

По данным ведомства, в квартире на шестом этаже вспыхнули личные вещи и мебель. Из подъезда в целях безопасности эвакуировано порядка 30 человек. Дым над местом пожара был виден из разных районов столицы. По состоянию на 21:13 открытое горение ликвидировано, уточнили в МЧС.

"Огнеборцы проводят работы по полной ликвидации пожара. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники", — гласит сообщение.

Двухэтажная гостиница горит в центре Москвы
Двухэтажная гостиница горит в центре Москвы

Мощный пожар недавно охватил и цех моторных масел в подмосковном Талдоме. Загорелся цельнометаллический ангар и прилегающие постройки общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров. На борьбу с огнём у спасателей ушли целые сутки.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров