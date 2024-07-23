Пожар вспыхнул в многоэтажке в центре Москвы

Серьёзный пожар произошёл в центре Москвы вечером 23 июля. Огнём оказалась объята одна из квартир семиэтажки на Фрунзенской набережной. Подробностями инцидента поделились в столичном МЧС.

По данным ведомства, в квартире на шестом этаже вспыхнули личные вещи и мебель. Из подъезда в целях безопасности эвакуировано порядка 30 человек. Дым над местом пожара был виден из разных районов столицы. По состоянию на 21:13 открытое горение ликвидировано, уточнили в МЧС.