Мощный пожар в цеху моторных масел в Подмосковье потушили спустя сутки
МЧС: Пожар в цеху в подмосковном Талдоме потушен на площади 4,2 тысячи квадратов
Пожар в цеху моторных масел в подмосковном Талдоме потушили на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Об этом свидетельствует заявление МЧС.
Пожар на территории цеха моторных масел в подмосковном Талдоме. Видео © Telegram / МЧС России
"Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован", — отметили в пресс-службе ведомстве вечером в субботу, 20 июля.
Напомним, пожар на складе с автомаслами внутри ангара и на крыше административного здания произошёл днём в пятницу, 19 июля. Из-за достаточно сильного ветра огонь мог перекинуться на соседний склад. Произошло обрушение кровли. Пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами.
Telegram / МЧС России