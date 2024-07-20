Мощный пожар в цеху моторных масел в Подмосковье потушили спустя сутки

Пожар в цеху моторных масел в подмосковном Талдоме потушили на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Об этом свидетельствует заявление МЧС.

Напомним, пожар на складе с автомаслами внутри ангара и на крыше административного здания произошёл днём в пятницу, 19 июля. Из-за достаточно сильного ветра огонь мог перекинуться на соседний склад. Произошло обрушение кровли. Пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами.