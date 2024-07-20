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20 июля, 17:15

Мощный пожар в цеху моторных масел в Подмосковье потушили спустя сутки

МЧС: Пожар в цеху в подмосковном Талдоме потушен на площади 4,2 тысячи квадратов

Пожар в цеху моторных масел в подмосковном Талдоме потушили на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Об этом свидетельствует заявление МЧС.

Пожар на территории цеха моторных масел в подмосковном Талдоме. Видео © Telegram / МЧС России

"Пожар в Подмосковье полностью ликвидирован", — отметили в пресс-службе ведомстве вечером в субботу, 20 июля.

Напомним, пожар на складе с автомаслами внутри ангара и на крыше административного здания произошёл днём в пятницу, 19 июля. Из-за достаточно сильного ветра огонь мог перекинуться на соседний склад. Произошло обрушение кровли. Пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами.

Площадь пожара в "проклятом" цеху в Химках достигла 5000 квадратов, здание тушат с вертолёта
Площадь пожара в "проклятом" цеху в Химках достигла 5000 квадратов, здание тушат с вертолёта
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Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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