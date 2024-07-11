Площадь пожара в "проклятом" цеху в Химках достигла 5000 квадратов, здание тушат с вертолёта
SHOT: Площадь пожара на складе в Сходне возросла до 5000 квадратных метров
В Химках горит здание склада. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Огонь на складе в подмосковных Химках распространился на площадь 5000 квадратных метров. На место прибыл вертолёт для тушения пламени, пишет SHOT.
В Химках горит здание склада. Видео © Life.ru / Никита Осипов
К выяснению причин возникновения пожара приступила прокуратура региона. В пресс-службе органа отметили, что о пострадавших пока не сообщалось. Расследование происшествия будет находиться на контроле прокуратуры.
"Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории производственно-складского здания в городском округе Химки. Сегодня утром произошло возгорание кровли складского здания, расположенного на ул. Некрасова, мкр-н Сходня. Идёт тушение пожара, частично обрушилась кровля. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в публикации пресс-службы.
Напомним, что возгорание в складском здании комплекса по производству керамических плит в Сходне произошло сегодня. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту происшествия для тушения пламени, к тому моменту огонь охватил площадь 2000 квадратных метров. Отметим, что год назад на этом мебельном комбинате уже происходил пожар.