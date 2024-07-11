Площадь пожара в "проклятом" цеху в Химках достигла 5000 квадратов, здание тушат с вертолёта

Огонь на складе в подмосковных Химках распространился на площадь 5000 квадратных метров. На место прибыл вертолёт для тушения пламени, пишет SHOT.

В Химках горит здание склада. Видео © Life.ru / Никита Осипов

К выяснению причин возникновения пожара приступила прокуратура региона. В пресс-службе органа отметили, что о пострадавших пока не сообщалось. Расследование происшествия будет находиться на контроле прокуратуры.