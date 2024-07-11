Адское пламя охватило "проклятый" цех в Подмосковье спустя ровно год после жуткого пожара

Мощный пожар охватил цех по производству керамических плит в подмосковной Сходне. Сотрудники МЧС уже прибыли на место, чтобы ликвидировать горение кровли цеха по производству керамических плит. Огонь уже успел распространиться на площади 2000 квадратов.

Пожар в Химках. Видео © Life.ru / Никита Осипов

"В Химках площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах. Внутри здания 30 газовых баллонов, из них 10 — вынесли пожарные", – информирует МЧС России.

От здания в небо поднимаются массивные клубы чёрного дыма, которые видны за несколько километров. Информации о пострадавших пока не поступало. В тушении пожара в микрорайоне Сходня задействованы 26 спасателей и 7 единиц техники. Работу пожарных, помимо всего прочего, осложняет сильная жара. Интересно, что год назад в этом же месте вспыхнул пожар.