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9 июля, 08:41

Студентов эвакуировали из 22-этажного общежития МГУ из-за пожара

Студентов и персонал эвакуировали из 22-этажного общежития МГУ на проспекте Вернадского из-за пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оперативных служб.

"В доме студента МГУ на проспекте Вернадского произошёл пожар на девятом этаже. Из окна идёт чёрный дым, проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать, никто в результате пожара не пострадал. В МЧС уточнили, что горели личные вещи на площади 1 кв. м.

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Ранее в общежитии в подмосковной Балашихе при пожаре погибло 5 человек. Инцидент произошёл на улице Керамической, 16. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано, трёх человек удалось спасти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

Владимир Озеров
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