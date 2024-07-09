Студентов эвакуировали из 22-этажного общежития МГУ из-за пожара

Студентов и персонал эвакуировали из 22-этажного общежития МГУ на проспекте Вернадского из-за пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение оперативных служб.

"В доме студента МГУ на проспекте Вернадского произошёл пожар на девятом этаже. Из окна идёт чёрный дым, проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать, никто в результате пожара не пострадал. В МЧС уточнили, что горели личные вещи на площади 1 кв. м.