Пожару на нефтебазе под Волгоградом присвоили повышенный ранг сложности

Пожару на частной нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области присвоен ранг повышенной сложности. Как сообщили в Управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

"В городе Калаче-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение ёмкостей с бензином. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", — сообщили журналистам в ведомстве.