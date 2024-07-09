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9 июля, 04:40

Пожару на нефтебазе под Волгоградом присвоили повышенный ранг сложности

Пожару на частной нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области присвоен ранг повышенной сложности. Как сообщили в Управлении МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

"В городе Калаче-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение ёмкостей с бензином. Пожарные подразделения Суровикинского пожарно-спасательного гарнизона работают по повышенному рангу. Погибших и пострадавших нет", — сообщили журналистам в ведомстве.

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Напомним, что в Волгоградской области после падения осколков уничтоженных БПЛА возникло возгорание на подстанции в городе Фролове и на нефтебазе в Калаче-на-Дону. Пожар на подстанции потушен, специалисты продолжают работать на территории нефтебазы. Угрозы жилым объектам нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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