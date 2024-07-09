Трансформаторы на подстанции под Ростовом загорелись после атаки десятков БПЛА

Два трансформатора загорелись на подстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников. По информации губернатора региона Василия Голубева, средства ПВО уничтожили несколько десятков вражеских воздушных целей.

Атака со стороны ВСУ началась около двух часов ночи. В результате средства противовоздушной обороны смогли нейтрализовать десятки украинских воздушных объектов.