Трансформаторы на подстанции под Ростовом загорелись после атаки десятков БПЛА
Два трансформатора загорелись на подстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области в результате массированной атаки украинских беспилотников. По информации губернатора региона Василия Голубева, средства ПВО уничтожили несколько десятков вражеских воздушных целей.
Атака со стороны ВСУ началась около двух часов ночи. В результате средства противовоздушной обороны смогли нейтрализовать десятки украинских воздушных объектов.
"В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание 2-х трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчёт. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован", — сообщил глава региона и добавил, что отражение атаки продолжается.
Этой ночью ВСУ также атаковали Белгород и Белгородский район. В результате трагедии погиб молодой парень, ещё двое мирных жителей ранены. Повреждения получили несколько домов, квартир и автомобилей. Об ударах со стороны Украины ночью также сообщали и власти Воронежской области.
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