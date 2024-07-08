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8 июля, 04:57

Над Белгородской и Воронежской областями уничтожено два беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над территориями Белгородской и Воронежской областей. По информации Минобороны РФ, террористическая попытка киевского режима была пресечена минувшей ночью.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", — рассказали в ведомстве.

Несколько украинских БПЛА сбито над Воронежской областью
Несколько украинских БПЛА сбито над Воронежской областью

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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