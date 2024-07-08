Над Белгородской и Воронежской областями уничтожено два беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над территориями Белгородской и Воронежской областей. По информации Минобороны РФ, террористическая попытка киевского режима была пресечена минувшей ночью.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", — рассказали в ведомстве.