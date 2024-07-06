Семь украинских беспилотников уничтожено над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области. По информации Министерства обороны РФ, очередная попытка террористических действий киевского режима была пресечена сегодня, 6 июля, в период с 21:15 по 23:20.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.