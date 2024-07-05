За ночь средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ в трёх регионах России

За минувшую ночь российские военные отразили атаки 50 украинских беспилотников в трёх регионах страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, 14 дронов уничтожено над Краснодарским краем, ещё десять беспилотников сбито и подавлено над Ростовской областью. Также атака предпринималась по Запорожской области, где уничтожено 26 БПЛА.