За ночь средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ в трёх регионах России
За минувшую ночь российские военные отразили атаки 50 украинских беспилотников в трёх регионах страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, 14 дронов уничтожено над Краснодарским краем, ещё десять беспилотников сбито и подавлено над Ростовской областью. Также атака предпринималась по Запорожской области, где уничтожено 26 БПЛА.
Кроме того, по Курской области был ракетный удар. В результате там повреждено здание музыкальной школы в слободе Белой. Среди гражданского населения пострадавших нет.
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