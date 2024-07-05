ВСУ нанесли ракетный удар по музыкальной школе в Курской области

"Повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал", — отметил чиновник.

Атаке в ночь на 5 июля подвергся и Приморско-Ахтарск на Кубани. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения и были госпитализированы. Также часть города осталась без электричества из-за повреждённой подстанции.