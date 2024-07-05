Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 04:01

ВСУ нанесли ракетный удар по музыкальной школе в Курской области

Здание музыкальной школы в слободе Белой Курской области подверглось ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины ранним утром 5 июля. О последствиях ночной атаки рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"Повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал", — отметил чиновник.

ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму
ВСУ потерпели фиаско при попытке обмануть расчёты ПВО в Крыму

Атаке в ночь на 5 июля подвергся и Приморско-Ахтарск на Кубани. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения и были госпитализированы. Также часть города осталась без электричества из-за повреждённой подстанции.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров