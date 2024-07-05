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5 июля, 00:26

Шесть человек пострадало при атаке дронов ВСУ на Приморско-Ахтарск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил обновлённую информацию о последствиях ночной атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск. Ранения в результате падения дронов получили шесть человек, в том числе двое детей. Они госпитализированы.

"Повреждён трёхэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо", — добавил глава региона.

Также в результате прилёта нарушена работа подстанции. В значительной части города фиксируются перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся.

ВСУ атаковали дронами три авто в Белгородской области, четыре человека ранены
ВСУ атаковали дронами три авто в Белгородской области, четыре человека ранены

Напомним, что изначально сообщалось об уничтожении нескольких беспилотников в небе над Приморско-Ахтарском силами ПВО. В настоящий момент специалисты производят оценку нанесённого ущерба.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kit Leong

Илья Пушкарев
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