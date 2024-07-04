ВСУ атаковали дронами три авто в Белгородской области, четыре человека ранены

Вооружённые силы Украины с помощью двух беспилотников атаковали три автомобиля в Белгородской области. В результате пострадало четыре человека, в том числе 12-летний ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Первый инцидент произошёл на участке автодороги Борисовка – Байцуры: беспилотник сбросил взрывчатку на два автомобиля. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребёнок. Все они сейчас в больнице.

"Мужчину и женщину с баротравмами планируют перевести в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ещё у одного мужчины — ожоги головы и шеи, а также контузия и баротравма, его доставят для прохождения дальнейшего лечения в областную клиническую больницу. 12-летнюю девочку с контузией бригада скорой также доставит в детскую областную клиническую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.

Второй инцидент случился неподалёку, на этом же участке автодороги: ещё один дрон атаковал грузовик. К счастью, водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся БПЛА и притормозил. В итоге беспилотник сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина.