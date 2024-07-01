Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 20:12

Сотрудник МЧС ранен при повторной атаке БПЛА в Белгородской области

Водитель пожарного автомобиля МЧС получил ранение в Белгородской области при повторной атаке беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В Шебекине огнеборцы ведомства тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Тогда на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в МЧС.

Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села
Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе четыре женщины. Всем им оказывается необходимая помощь. Позже стало известно о повторной атаке, в ходе которой ранения получили два человека.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров