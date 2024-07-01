Сотрудник МЧС ранен при повторной атаке БПЛА в Белгородской области

Водитель пожарного автомобиля МЧС получил ранение в Белгородской области при повторной атаке беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В Шебекине огнеборцы ведомства тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Тогда на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в МЧС.